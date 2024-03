Politica: oggi l’incontro tra la Presidente Todde il PD, forse decisivo per la formazione della nuova Giunta

Germania: strage familiare per degli emigrati sardi ad Hohentengen. Il figlio 19enne ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello maggiore. Gravemente ferita la sorella

Siccità: ieri attivata l’interconnessione tra Lago Omodeo e i bacini del sistema del Flumendosa. Alle 11 a Torpè il Consorzio di Bonifica incontra i Sindaci della zona per fare il punto sulla siccità

Zuncheddu: 30mila euro di risarcimento per gli anni di detenzioni in celle non a norma

Libri: oggi alle 18 al foyer del Teatro Massimo a Cagliari presentazione del nuovo romanzo di Daniele Congiu

