Le notizie dell'edizione delle 10 del 28 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: incendio in Via Redipuglia. Due auto e alcuni negozi coinvolti

San Teodoro: ieri incendio con 15 abitazioni evacuate. 11 roghi nell'Isola

Cagliari: ubriaco ha aggredito moglie e figli. I Carabinieri obbligati ad usare il taser

Sant'Antioco: arrestato un 58enne per detenzione illecita e spaccio di droga

Treni: aggiudicata la gara per l'elettrificazione della Cagliari-Oristano

Cabras: oggi lo spettacolo "Tharros, 3000 anni di storie, racconti, miti e leggende"

Gigi Riva: intervista nell'Unione Sarda di oggi

Calcio: entra nel vivo il mercato del Cagliari

