Le notizie dell'edizione delle 10 del 27 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: corteo dei lavoratori e blocco dei cancelli dei mezzi pesanti

Cagliari: alle 9:30 la chiusura di via Roma, lato portici. La Polizia Municipale non segnala particolari disagi

Migranti: in arrivo 70 persone da Lampedusa

Marina di Arbus: esame DNA per l'identificazione del corpo ritrovato ieri in mare

Oristano: preoccupano le zanzare e il ritorno della West Nile. La Provincia ha già cominciato la disinfestazione

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti del Cagliari in vista della sfida di sabato con il Sud Tirol

Basket: settima vittoria consecutiva della Dinamo all'attacco del terzo posto

