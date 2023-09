Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 25 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Caro Prezzi: esposto delle associazioni dei consumatori all'Antitrust contro i rincari delle bollette energetiche

Sanità: ieri la manifestazione per il diritto alla salute è arrivata sino a Punta Lamarmora

Is Arenas: domani l'autopsia chiarirà la causa della morte della psicologa brasiliana

Pisa: aggredito uno studente universitario sassarese durante una festa

Arte: sino al 15 ottobre la mostra "Sé come un altro" al Museo Diocesano Arborense a Oristano

Calcio: in serie A altra sconfitta per il Cagliari. In lega Pro altra vittoria della Torres

