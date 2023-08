Le notizie dell'edizione delle 12 del 25 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: due militari della Guardia di Finanza salvano una persona che voleva gettarsi dal tetto del Tribunale

Villasimius: scritta nera fatta con lo spray in un promontorio tra Simius e Traias

Quartu: sostenitore di Trump nella rotonda del Poetto con viale Colombo

Cagliari: gli automobilisti del capoluogo i più multati in Sardegna

Iglesias: attesa per il concerto di stasera di Ghali

Calcio: in arrivo un difensore polacco dal campionato francese come rinforzo per il Cagliari

Basket: prima vittoria della nazionale di basket con i sardi Spissu e Datome ai Mondiali nelle Filippine

© Riproduzione riservata