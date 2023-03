Le notizie dell'edizione delle 10 del 24 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Riola Sardo: incidente mortale sulla SS 292. A perdere la vita un 50enne di Oristano

Cronaca: un peschereccio è affondato nella notte a largo di Serpentara. Salvi i due membri dell'equipaggio

Cagliari: focus dell'Unione Sarda sui tesori dei fondali del Golfo di Cagliari

Case Green: il 70% degli immobili sardi sarebbe irregolare. 60mila euro per ogni abitazione per mettersi a norma

Gavoi: anno sabbatico per il Festival Letterario. Appuntamento al 2024

Sport: ieri medaglia d'oro per un pongista sardo

