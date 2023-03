Le notizie dell'edizione delle 10 del 23 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: evasione fiscale per 200 mln di euro. 19 persone denunciate

Elmas: indagati due ufficiali della base militare per utilizzo improprio delle auto di servizio

Elia17baby: respinta l'istanza di scarcerazione del trapper romano accusato di tentato omicidio

Vinitaly: 112 cantine sarde all'edizione 2023

Tv: oggi su Videolina nuova puntata di radar con Nicola Scano

Calcio: a gonfie vele la prevendita dei biglietti contro il Sud Tirol

Cagliari in Diretta: l'ospite di oggi è Paulo Azzi

