Le notizie dell'edizione delle 12 del 21 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Maturità: oggi prima prova per più di 12mila studenti sardi

Ospedali: critiche al Governo regionale dalla maggioranza. Le parole della consigliera di Forza Italia Alessandra Zedda

Infrastrutture: incontro tra il Governatore Solinas e il Ministro Salvini per i progetti in Sardegna

Ogliastra: la Guardia di Finanza ha scoperto un locale/pizzeria evasore totale

Caldo: temperature record nell'Isola. La più calda Oristano

Calcio: i primi nomi di mercato per il Cagliari

