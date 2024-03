Incidenti: è stato il weekend più sanguinoso sulle strade italiane. Maglia nera il Lazio con sei vittime, Sardegna con le quattro di domenica

Cronaca: altro incidente nel Nord Sardegna. Auto in un fosso, ferito il conducente

Sennori: arrestato un 49enne di Torralba. Ha sparato in aria alcuni colpi di pistola al culmine di un litigio

Sassari: chiusa l’attività di uno stabilimento di pasticceria. Escrementi, topi morti e materie prime scadute o senza tracciabilità

Teulada: sigilli ad un locale in riva al mare per mancanza di autorizzazione in zona sottoposta a vincolo

Cagliari: stasera al Cinema Greenwich d’Essai anteprima nazionale del film di Karim Galici

Calcio: domani la ripresa degli allenamenti. Giovedì amichevole a Selargius

