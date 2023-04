Le notizie dell'edizione delle 12 del 19 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: incidente sulla 554. Auto ribaltata, donna in codice rosso

Nuoro: tamponamento senza feriti sulla 131 DCN all'ingresso di Nuoro. Nessun ferito, ma disagi al traffico

Inchiesta: 21 indagati nell'inchiesta delle nomine in Regione. Tra di loro il presidente della Regione Christian Solinas

Treni: 54 mln di euro per l'elettrificazione della Cagliari-Oristano. Ieri è partita la gara

Musica: fissate le date del prossimo Arabax Music Festival

Basket: oggi per la Dinamo contro Trieste vietato perdere

Tennis: il Sardegna Open un'opportunità per la Sardegna. Le parole dell'Assessore al Turismo Chessa

