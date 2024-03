Cronaca: domenica di sangue sulle strade sarde. In due separati incidenti quattro vittime, di cui un bimbo di tre mesi

Cagliari: indagini per individuare il proprietario del gregge che nella notte tra sabato e domenica ha invaso la carreggiata sulla 131 dir

Sanità: nominati i Direttori dei Dipartimenti del Brotzu

Serdiana: domani scuole chiuse per sistemare aule per gli alunni di Soleminis

Rifiuti: in Sardegna in un anno raccolte 155 tonnellate di rifiuti da imballaggio

Calcio: riposo per i giocatori del Cagliari sino a mercoledì grazie alla pausa del campionato. Sette i “nazionali” in giro per il mondo

