Le notizie dell'edizione delle 8 del 17 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Arzana: ritrovata la macchina di Sandro Arzu. Fori di proiettile sulla portiera e tracce di sangue

Sos Enattos: lunedi a Lula la visita della Ministra Bernini

Cronaca: grave incidente stradale ieri nella Pedemontana. 24enne in codice rosso

Cronaca: incidente sulla litoranea Cagliari-Villasimius. Smart precipita in mare. Solo lievi ferite per il conducente

Lavoro: entro maggio le imprese sarde cercheranno 38mila dipendenti

Teatro: domani al Tse di Cagliari, "Difatis" di e con Elio Turno Arthemalle per la rassegna "Teatro senza Quartiere"

Calcio: vigilia di Reggina-Cagliari. Ranieri non avrà Luvumbo ma ritrova Viola

