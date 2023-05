Le notizie dell'edizione delle 12 del 17 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: vigili del Fuoco all'opera per spegnere un rogo divampato nell'area adiacente un capannone dove è depositato pellet da importazione

Meteo: da venerdì maltempo con precipitazioni anche in Sardegna

Cavallette: la disperazione degli allevatori, pronti a lasciare tutto

Sassari: stand per test etilometro durante Cavalcata sarda

Teatro: oggi e domani a Cagliari lo spettacolo "Perfetta" con Geppi Cucciari. Venerdì e Sabato ad Alghero e Sassari

Calcio: questa mattina la Primavera del Cagliari impegnata a Roma in cerca di punti salvezza

