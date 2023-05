Le notizie dell'edizione delle 12 del 16 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Asinara: nuove accuse di omicidio colposo e furto per Giovannino Pinna, il sub sassarese sopravissuto al naufragio all'Asinara del 12 aprile

Oristano: quattro arresti nell'Oristanese. Accusati di ricettazione, spaccio e detenzioni di armi abusive

Oristano: arrestato un uomo per stalking contro la ex compagna

Quartu Sant'Elena: attentato incendiario nella notte in un negozio di abbigliamento. Il rogo si sarebbe spento da solo

Economia: 8mila registrazioni in più nell'albo regionale delle strutture affittacamere

Lirica: dopo sette anni torna a Cagliari "La Traviata"

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

