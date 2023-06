Le notizie dell'edizione delle 12 del 16 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: il Giudice ha autorizzato l'interruzione delle terapie su Andrea Manca

Cagliari: sit-in questa mattina davanti a Villa Devoto dei dipendenti della Fondazione Aria

Porto Torres: sequestrati dalla Guardia di Finanza più di 31mila prodotti contraffatti

Provinciale 2: limite di 80 Km/h e autovelox sino a quando non verrà sistemato il guardrail centrale

Banari: iniziati i lavori di sistemazione che unisce a Siligo

Meteo: dopo il maltempo, in arrivo il caldo. Previsti ad Oristano 41°

Cagliari: ancora attesa per l'ufficialità del ritiro che dovrebbe iniziare il 10 luglio

© Riproduzione riservata