Le notizie dell'edizione delle 12 del 15 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: la caduta dalla bici potrebbe essere la cuasa della morte di Paolo Murtas

Droga: a Cagliari e San Sperate due arresti per spaccio

Soleminis: una macchina bruciata, un morso al naso e minacce con un coltello per un litigio

Meteo: in arrivo il bel tempo in Sardegna

Stadio: Cagliari si candida ufficialmente per ospitare gli Europei di Calcio 2032

Caglari: sarà Ayroldi di Molfetta l'arbitro di sabato a Reggio Calabria

© Riproduzione riservata