Le notizie dell'edizione delle 10 del 15 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: trovato uomo morto in strada. Ancora incerte le cause.

Cagliari. attentato incendiario all'alba in una rivendita di utensili nel quartiere di Mulinu Becciu

Olbia: incendio nella notte nella zona industriale

Cronaca: blitz Carabinieri nelle mense scolastiche in tutta Italia. Una denuncia a Sassari

Musica: Nick The NightFly il 24 marzo a Cagliari

Teatro: da oggi sino a venerdi per Akroama "Signorina Julie" alle Saline con la regia di Lelio Lecis

Calcio: oggi allenamento a porte aperte per il Cagliari

