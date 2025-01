Meteo: vento e temporali in arrivo in Sardegna. Venerdì e sabato possibile allerta meteo

Decadenza: oggi prima riunione della Giunta per le elezioni. Potrebbe essere sentita la Governatrice Todde

Continuità: la Regione sta lavorando per il nuovo bando. Più posti e più agevolazioni

Sestu: ubriaco, senza patente e revisione, causa un incidente. Denunciato un 38enne.

Radiolina: alle 14;30 “A tu per tu” con Alessandra Carta. Alle 18:30 “L’informatore Sportivo calcio a 5” con Matteo Vercelli

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Mina sulla via del recupero, Luvumbo no. Oggi presentato Caprile

Tennistavolo: oggi due derby di A1 tra maschile e femminile

