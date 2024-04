Cronaca: tragedia sulla Alghero-Bosa, hanno perso la vita due motociclisti, grave una quattordicenne

Sinnai: il paese in lutto per la morte di Marcello Asunis, il 63enne morto per un malore durante un’immersione

Donazioni: nell’Isola virtuosa cresce il numero di trapianti

Meteo: il caldo anomalo lascerà spazio a temperature più in linea con la stagione

Sport: il Cagliari strappa un punto prestigioso all’Inter

