Lele Casini conduce la puntata del 29 aprile 2024 di “Sport in Diretta Speciale Open di Tennis”, lo speciale di Radiolina dedicato al prestigioso torneo del Grande Tennis Internazionale, di scena al Tennis Club Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio 2024. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), con il patrocinio della Città di Cagliari e della Regione Sardegna. Radiolina è media partner dell’evento e accompagnerà le gare con il dj set firmato dal dj Manuel Cozzolino. Ospite della puntata Lodovica Binaghi, direttrice del Tennis Club di Cagliari.

Sardegna Open: le novità

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il Sardegna Open ritorna a Cagliari. L’organizzazione è stata faticosa, ma ogni sforzo viene compensato dall’orgoglio di vedere i grandi campioni al Tennis Club di Cagliari, come ha spiegato Lodovica Binaghi ai microfoni di Radiolina.

Lo scorso anno il torneo è stato classificato come “eccellente” e le aspettative sono alte anche per il 2024, con la speranza di fare ancora meglio. Il direttore del Sardegna Open è l’ex tennista argentino Martin Vassallo Arguello.

Il Tennis Club Cagliari si sta strutturando per diventare sempre di più una grande realtà a livello internazionale. Quest’anno chi acquista il biglietto potrà vedere tutte le partite del giorno, una grande opportunità per il pubblico, come spiegato da Lodovica Binaghi.

La terrazza del circolo sarà aperta anche agli spettatori. Ogni giorno il Tennis Club riceve nuove richieste di iscrizioni, a conferma del grande successo e dell’interesse crescente verso lo sport del tennis, grazie al lavoro della federazione e ai grandi risultati del campione Sinner.

Il Tennis Club Cagliari è una grande realtà cittadina, un circolo aperto alla città. Il settore agonistico è competitivo, con squadre di spessore, come ha raccontato la direttrice. Particolare attenzione agli over 65, con diversi corsi dedicati.

