Le notizie dell'edizione delle 12 del 14 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

- Meteo: avviso protezione civile con mareggiate e vento sino a domani

- Capoterra: ordinanza comunale chiusura parchi

- Cronaca: rischio tensioni tra pescherecci sardi e siciliani

- RDC: scoperti a Carbonia 30 percettori del reddito senza averne diritto

- Cronaca: incidenti stradali a Soleminis e S. Giovani Suergiu

- Pirri: arrestato 42enne per essersi avvicinato all'ex compagna

- Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari. In campo Olbia e Torres in Lega Pro

