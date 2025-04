Regione: oggi l’esame degli emendamenti in commissione. In settimana atteso l’approvazione in Aula

Sanità: il trasferimento dei pazienti dal Businco al Brotzu provoca le proteste dei sindacati dei medici

Mestre: le indagini sull’uomo di origine sarde arrestato per violenza su una ragazzina di 11 anni

S.Teresa di Gallura: raccolte due tonnellate di rifiuti dal litorale e nei fondali della Marina Protetta

Elmas: disagi al traffico per i lavori Anas

Calcio: domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari

© Riproduzione riservata