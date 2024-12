Anci: le richieste sulla sanità da parte dei Sindaci sardi in Assemblea a Cagliari. Presente anche l’Assessore Bartolazzi

Economia: il caro prezzi ha reso più povere le famiglie sarde che rinunciano anche a beni di prima necessità

Key Box: anche il prefetto di Cagliari ha disposto il divieto delle cassette per le chiavi per gli affitti brevi

Cagliari: arrestato un 43enne per spaccio all’interno di un circolo abusivo

Sinnai: arrestato un imprenditore edile per maltrattamenti in famiglia

Alghero: Alessandro Bilotta ospite del Festival “Di:segni”

Calcio: allenamento pomeridiano ad Assemini. Out Lapadula. Vietata la trasferta a Cagliari per i tifosi dell’Atalanta residenti in provincia di Bergamo

© Riproduzione riservata