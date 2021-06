Un altro giorno senza partite a Euro 2020. Ne mancano sette per conoscere il vincitore di questa edizione itinerante e di sicuro non sarà lo stesso di cinque anni fa: le finaliste Portogallo e Francia sono già a casa, mentre quelle del 2012 (Italia e Spagna) sono ancora in corsa. Tra le otto squadre rimaste, quattro (le due nominate più Danimarca e Spagna) hanno già alzato il trofeo, mentre altre quattro (Belgio, Inghilterra, Ucraina e Svizzera) non l’hanno mai fatto.

Ci concediamo una pausa e diamo un occhiata alle statistiche per scoprire - sempre con il beneficio di inventario perché i numeri danno indicazioni, non verità assolute - chi sono stati i migliori sino a questo momento. E magari per scoprire qualcosa di più del Belgio, il prossimo avversario dell’Italia di Mancini, domani alle 21 a Monaco di Baviera.

Buon ascolto!

