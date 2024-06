Francesco Abate – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 giugno 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

Antonello Murgia – Regista e Fabio Marceddu – Attore per presentare il loro nuovo cortometraggio dedicato a Tuvixeddu “Sui tetti di chi dorme”

Lele Casini – Giornalista di Radiolina: Jannik Sinner è il numero uno del mondo

Francesca Saba – Attrice e regista per parlare del suo nuovo spettacolo teatrale dedicato a Billie Holiday

Elvira Serra – Giornalista del Corriere della Sera racconta l’edizione del decennale del suo best seller in libreria “L’Altra”

