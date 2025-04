Paola Pilia – Direttrice di TCS – conduce la puntata del 01 aprile 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Tiziana Putzolu – consigliera di Parità della regione – Sardegna: record negativo di natalità, l’isola sempre più vecchia

Francesco Pinna – giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, ritrovati i vestiti di Manuela Murgia

Lele Casini – giornalista – Calcio, Gaetano si riprende la scena in rossoblù

Riccardo Spignesi – giornalista unionesarda.it

Tamara Salis e Diego Manunta – Cagliari, matrimonio rossoblù all’Unipol Domus

Maurizio Orgiana – Once Upon a place – Turismo, la Sardegna si conferma meta per le vacanze

© Riproduzione riservata