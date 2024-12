Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 Dicembre 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Michele Zuddas – Avvocato – Legge Aree Idonee: prosegue la battaglia

Lele Casini – Giornalista di Radiolina – Luperto, leader inamovibile della difesa del Cagliari

Riccardo Spignesi – Giornalista unionesarda.it – “Touch2See”: Cagliari in campo per i non vedenti

Valentina Pischedda – Pedagogista – Femminicidi in Sardegna: perché i numeri del 2024 fanno riflettere

