Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 dicembre 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Aldo Berlinguer, presidente Osservatorio Eurispes Insularità e aree interne – Aspettando Lussu, le celebrazioni per i cinquant’anni della morte

Giuseppe Deiana, giornalista de L’Unione Sarda

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it

Portovesme, il ministro: «L’azienda rispetti gli accordi presi e riattivi gli impianti» – guarda il video

Paola Mura, direttrice artistica “Magazzino Italian Art” New York – Arte, le opere di Maria Lai in mostra a New York

