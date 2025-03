Francesco Abate– Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 25 marzo 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Rita Atzeri – attrice e regista – “Aprile Resistente”: il teatro che trasmette i valori della resistenza

Riccardo Spignesi – giornalista unionesarda.it – Balneari, rebus indennizzi: concessioni in scadenza

Andrea Artizzu – giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, parcheggi selvaggi in ztl: entrano in campo le telecamere in uscita

Florindo Rubettino – dirigente AIE – Nel sud pochi lettori ma la Sardegna spicca tra le altre regioni

