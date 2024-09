Paola Pilia – Giornalista di Sardegna1 – conduce la puntata del 02 settembre 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Francesco Abate – Scrittore e giornalista de L’Unione Sarda per parlare del premio vinto a Florinas

Massimo De Pau – Presidente Associazione Nazionale Presidi: l’anno scolastico riparte, quali prospettive per la Sardegna?

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina: Cagliari, prima sconfitta stagionale contro il Lecce

Pietro Mereu – Fondatore di Longevity Fest in programma a Porto Cervo il 2 e settembre 2024

Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it per le notizie in primo piano

