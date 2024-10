Paola Pilia – Giornalista di Sardegna 1 – conduce la puntata del 2 ottobre di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30. Puntata speciale dedicata alla manifestazione di oggi a Cagliari, per la consegna in Regione delle firme raccolte per Pratobello 24.

Ospiti della puntata:

Maria Grazia Demontis, Coordinamento Gallura – Un popolo in marcia verso Cagliari

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, occhi puntati sulla Juventus

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – La grande giornata di unione e mobilitazione

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it

