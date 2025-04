In Sardegna, ogni animale racconta una storia. Alcune parlano di bellezza, altre di mistero. Quella del barbagianni, il nuovo protagonista della collana “I protagonisti della natura” in edicola con L’Unione Sarda e Ilisso Edizioni, è una storia che nasce nell’ombra e si fa luce, pagina dopo pagina.

Dal 26 aprile, questo rapace notturno affascinante e misterioso sarà il volto di un nuovo volume illustrato che racconta la biodiversità dell’isola con un taglio unico: scientifico, visivo, ma anche fotografico. In Sardegna il barbagianni è molto più di un animale. È un simbolo culturale, radicato nelle leggende più antiche.

La sua figura si intreccia con quella di Sa Stria, la strega del folclore isolano capace di prendere forma d’uccello. Avvistarla – raccontano i nonni – era segno di malattia o sfortuna. Si diceva che “fiutasse” i bambini e li portasse via, un mito oscuro per dare spiegazione alle morti in culla o alle sparizioni senza risposta.

Oggi, L’Unione Sarda insieme a Ilisso restituisce a questo animale il suo volto autentico: quello di un guardiano silenzioso degli ecosistemi, utile, fragile, da riscoprire.

Il volume sul barbagianni sarà disponibile dal 26 aprile a 12,50 € più il prezzo del quotidiano. Una nuova tappa in un viaggio emozionante attraverso la fauna simbolica dell’isola: dopo i fenicotteri e i cavallini della Giara, arriveranno anche il grifone, il muflone, l’aquila e il cervo sardo.

Un progetto editoriale da collezionare, firmato L’Unione Sarda e Ilisso. Perché raccontare la natura è anche un modo per proteggerla.

