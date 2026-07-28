Omicidio di Barisardo, indagato anche il fidanzato della ragazzaL’autopsia: Simone Concas ucciso da due coltellate
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La prima coltellata gli ha perforato il ventricolo sinistro, con la lama penetrata dal lato destro. L’aggressore avrebbe colpito da posizione frontale. La seconda, inferta dopo una leggera torsione di lato, gli ha bucato il polmone.
Così è morto Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo ucciso mercoledì scorso lungo la strada del campo sportivo di Circillai, al culmine di una lite all’interno dell’area parcheggi dello stesso impianto. I riscontri sono emersi durante l’autopsia, eseguita ieri nell’ospedale di Lanusei dall’anatomopatologo Roberto Demontis, coadiuvato da Danilo Fois, alla presenza di Antonio Nieddu dell’Istituto di Medicina legale di Sassari in qualità di consulente della famiglia del presunto killer.
Intanto, il fascicolo sull’omicidio si arricchisce di un nuovo sviluppo. La Procura di Lanusei ha iscritto il fidanzato della ragazza investita. L’ipotesi formulata è di concorso in omicidio volontario.
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