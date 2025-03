Ore 9,35, si apre per la prima volta il cancello del mercato provvisorio di piazza Nazzari, a Cagliari. Nella struttura che accoglierà i concessionari negli anni di lavori di restauro a San Benedetto entrano i primi clienti, che avevano atteso l’inaugurazione radunati in via Sant’Alenixedda. E scatta l’applauso.

Come da programma, il “provvisorio” del parco della Musica ospiterà concessionari di San Benedetto e clienti per i prossimi due anni (almeno), il tempo necessario per effettuare i lavori di riqualificazione nella vecchia struttura.

Anche il parcheggio con 172 posti auto accanto all’ingresso di via Sant’Alenixedda è pronto, così come l’intero piano trasportistico, con le modifiche alla viabilità nella zona già introdotte lo scorso autunno, e il servizio di bus-navette del Ctm per avvicinare tutto il rione, da via Paoli a via Galilei, fino a via Manzoni, alla struttura provvisoria, sono operativi.

«Siamo contenti che riaprano le attività del mercato dopo un breve periodo di stop», 16 giorni, dice l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra. «E siamo contenti anche di aver rispettato, così come promesso, l’apertura il 18 marzo. Inizialmente ci sarà una fase di rodaggio», dice ancora l’assessore, «l’amministrazione continuerà a essere presente e pronta a intervenire qualora fosse necessario».

