Il pronto soccorso del San Raffaele è vuoto.

Parola di Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, che con un tweet scatena una nuova polemica: "Cari signori giornalisti – scrive - questa mattina il Pronto Soccorso Covid-19 del San Raffaele è vuoto. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza".

Gli risponde a stretto giro Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, e principale voce contraria agli allentamenti: “Non mi piace contrappormi ai colleghi - dice a Sky Tg24 - , sono stanco. Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno l’epidemiologo o il virologo, e ha un altro approccio”.

"L’ impressione – sostiene – è che questo tipo di messaggi non tenga conto di una serie di fenomeni che stiamo vedendo e sono sconcertanti, come ad esempio la crescita delle infezioni in Germania. Dobbiamo essere cauti anche se sta arrivando l’estate e perché tantissimi dei non vaccinati sono in una fascia critica”.

