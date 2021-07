Altri 907 contagi da Covid sono stati rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino odeirno del ministero della Salute, ieri i nuovi positivi erano 480.

Le vittime di giornata sono invece 24, ieri erano 31.

Scende il tasso di positività: con 192.424 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 74.649) passa allo 0,47%, in leggero calo rispetto allo 0,6% di ieri.

Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali: sono 187 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 4 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11, ieri erano stati 2.

Negli altri reparti si trovano 1.271 persone, 66 in meno rispetto al dato di ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.264.704, i morti 127.704. I dimessi ed i guariti sono invece 4.094.421, con un incremento di 1835 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 42.579, in calo di 952 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 41.121 persone (-882).

