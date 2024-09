Tragedia ieri sera nel comune di Nettuno, sul litorale vicino a Roma.

Due auto si sono scontrate per motivi in corso di accertamento: nell’impatto sono morti una donna 39enne incinta e il nipotino di 5 anni.

A quanto ricostruito dai carabinieri, al volante della macchina c'era la mamma del bambino con accanto la sorella gemella e il piccolo sul sedile posteriore.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l’auto a un incrocio sia stata travolta da una vettura che percorreva contromano via della Pineta. Il conducente, ferito, è stato portato in ospedale. Trasportata in ospedale anche la mamma del bambino.

(Unioneonline/D)

