Una giornata all’insegna della pesca e dello stare insieme si trasforma in un incubo per un gruppo di amici di Gubbio, in Umbria.

La compagnia si era riunita in un club locale di appassionati pesca e, dopo aver trascorso la mattinata a catturare pesci, si è messa a tavola, per consumarli.

Improvvisamente, però, tutti – una quarantina di persone – hanno iniziato ad accusare violentissimi sintomi di intossicazione: nausea, vomito e dissenteria.

Ne sono scaturite scene che – in una serie di audio e immagini pubblicati su Whatsapp e social –vengono definite “apocalittiche”. Molti sono corsi a casa in macchina, altri si sono chiusi nel wc del ristorante, in preda a dolori atroci. Altri hanno cercato soluzioni alternative.

Sul posto sono giunte alcune ambulanze, mentre la Usl Umbria 1 ha avviato accertamenti per capire cosa abbia provocato i devastanti e repentini malesseri che hanno colpito i commensali: pesce contaminato? Non abbattuto? Un batterio? Un’influenza gastrointestinale?

La vicenda – avvenuta un mese fa, ma arrivata alla ribalta delle cronache solo in queste ore - è diventata rapidamente virale, con il tag #Gubbio che è entrato nei trending topic di Twitter.

In molti hanno condiviso gli audio dei protagonisti della disavventura. Nei panni dei quali nessuno, proprio nessuno, vorrebbe trovarsi mai.

(Unioneonline/l.f.)

