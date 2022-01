Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata in molti centri della Calabria. Il sisma é stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro, a una profondità di dieci chilometri.

Nella maggior parte dei comuni raggiunti dalla scossa gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito.

Molte anche le persone che si trovavano in casa e che sono uscite in preda a forte allarme. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni, che al momento, comunque, non vengono segnalati.

La terra ha tremato distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

