Un medico selvaggiamente picchiato dai parenti di una donna morta per Covid dopo aver vietato loro di entrare in pronto socorso.

È accaduto all’ospedale Perrino di Brindisi.

Secondo una ricostruzione dell’accaduto, il medico avrebbe invitato i familiari della vittima a rispettare le normative anti-Covid sul rischio contagi, in quanto i familiari della donna - 52 anni – erano da considerarsi contatti stretti.

In base a quanto riferiscono i media locali, la 52enne sarebbe arrivata accompagnata dai familiari in pronto soccorso in condizioni estremamente critiche e sarebbe andata in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di salvarle la vita.

La vicenda sarebbe degenerata quando il medico ha comunicato il decesso ai parenti in sala d’attesa. Il figlio avrebbe a quel punto provato a fare irruzione nell’area Covid, scagliandosi anche contro il medico a calci e pugni.

Sono quindi intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate per oltre un’ora nel tentativo di mettere sotto controllo la situazione.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata