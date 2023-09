L'ex calciatore Christian Vieri e la moglie e modella Costanza Caracciolo quasi vittime di un furto a Milano.

I due, come raccontano sulle pagine social, erano seduti a un tavolo con degli amici: «Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino - ha spiegato Vieri -. Ma l'abbiamo beccata e mandata via».

Quindi l’appello ai follower: «Fate attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono e poi vi prendono telefono e foglio. A Milano bisogna stare attenti», ha concluso.

E infatti, come raccontato da Caracciolo in un’intervista al Corriere, è andata proprio così: «A un certo punto si è avvicinata a noi una ragazza nomade, con un bambino neonato che teneva in un marsupio. Ha iniziato a parlarci e nel frattempo ha appoggiato sul tavolo un foglio di carta... ma io ho subito riconosciuto quel gesto, quella tecnica».

Un trucchetto «che ormai è noto: lo avevo visto spesso, denunciato in un’infinità di video in televisione e sui canali social. In pratica, mentre ti parlano con una scusa qualsiasi, appoggiano un foglio di carta sul tavolino, coprendo così il tuo portafogli o il tuo telefonino. E quando se ne vanno via, senza che la vittima se ne accorga, se non presta molta attenzione, raccolgono tutto: se ne vanno via con il foglio di carta, e soprattutto con quello che c’è sotto».

«Sicuramente non è successo niente di grave – ha aggiunto -, non è stato chissà quale spavento, ma è stato spiacevole».

