Sono 13 i casi di Omicron in Italia, mentre l’epidemia di Covid19 è ancora in espansione e l’incidenza raggiunge 173 positivi per 100mila abitanti.

Il quadro è stato aggiornato da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), durante un'audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Nelle ultime 24 ore sono stati 15.756 i positivi ai test Covid individuati, secondo i dati del ministero della Salute. 99 le vittime in un giorno.

"Per quanto riguarda l'occupazione posti letto – spiegato Brusaferro -, abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale" e "continua crescere anche in terapia intensiva".

Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, "altre sono sospette, e colpiscono più regioni", ha riferito Brusaferro. Un bilancio che si appesantisce con un altro caso individuato in Veneto e uno in Piemonte, portando a 13 i casi italiani. Sono stati registrati soprattutto in Campania, dove si è formato un cluster di 7 persone, uno in Calabria, uno in Sardegna, 2 in Veneto e uno nella Provincia autonoma di Bolzano. "Riguardano casi di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti", ha precisato il presidente dell'Iss. Il secondo caso di variante Omicron , annunciato dal presidente della Regione Luca Zaia, riguarda una donna di 77 anni, residente a Padova e che è stata sottoposta a terapia monoclonale. La prima variante era stata sequenziata il 3 dicembre scorso in un 40enne vicentino, tornato dal Sudafrica. La moglie e uno dei figli erano stati contagiati dalla variante Delta, contratti probabilmente in altre occasioni. Un altro sequenziamento è in corso sulla figlia più piccola della coppia. Tutti sono in buone condizioni di salute.

