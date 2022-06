Una tragedia nella tragedia.

Una donna di 80 anni stava tornando in Calabria dal Lazio, dove si era recata a seguito della morte del figlio per un incidente sul lavoro, quando l’auto guidata dal marito è finita in un burrone.

Rosina De Franco, di Tortora (Cosenza), è morta così, in un incidente stradale avvenuto in provincia di Potenza. Il marito è rimasto ferito in maniera grave.

Soccorso dagli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lagonegro (Potenza).

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata