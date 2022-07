Un barbecue acceso male, una fiammata di ritorno. Così sono morti i progetti di un giovane dj, che viveva la sua vita con la spensieratezza tipica di un ventenne, come si può vedere dal suo profilo Facebook. Tra mangiate con gli amici, feste in spiaggia e la passione per le discoteche.

Filippo Giuseppe Marzatico aveva 20 anni, è morto nella sua casa di Casoria, nel Napoletano. Filip Master, questo il nome d’arte, ha acceso una griglia per barbecue aiutandosi con l’alcol etilico, la fiammata di ritorno lo ha investito in un lampo.

La ricostruzione dei carabinieri non lascia spazio a dubbi, non è stata neanche aperta un’inchiesta. Le condizioni del giovane sono apparse gravi sin da subito e il 20enne è stato portato in ospedale a Frattamaggiore, poi il trasferimento al Cardarelli di Napoli dove in mattinata è giunto il triste epilogo della vicenda.

È morto “per complicazioni cliniche sopraggiunte”, recitta il freddo referto medico. Sognava di diventare un grande dj, come quegli newyorkesi cui faceva da spalla in occasione dei grandi eventi. Quest’anno aveva aperto la stagione a maggio a Ibiza, solo l’anteprima di un’estate che si preannunciava ricca di lavoro e soddisfazioni per lui. E che purtroppo non ci sarà.

