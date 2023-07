Travolta e uccisa dal marito che alla guida dell’auto stava facendo retromarcia nel giardino di casa.

È la tragica sorte di una donna di 86 anni, morta subito dopo l’arrivo in ospedale, a Bologna, dove l’anziana è giunta con l’elisoccorso in condizioni disperate.

L’investimento fatale è avvenuto in una zona di campagna di San Giovanni in Persiceto e i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica e avviato accertamenti, non hanno dubbi che si sia trattato di uno sfortunato incidente.

Il marito della vittima, 89 anni, è comunque indagato con l’accusa di omicidio stradale.

