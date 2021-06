Brutto episodio in una scuola media di Codevigo, in provincia di Padova.

Qualcuno ha tracciato nel giardino dell’istituto una svastica, ampia diversi metri, con le assi della recinzione di un orto fatto dai bambini.

Ad accorgersi per prima del raid vandalico una collaboratrice scolastica. La preside ha quindi denunciato il fatto, e ora indagano i carabinieri.

"Qualcuno ha pensato di lasciare un segno visibile della propria ignoranza – ha detto il sindaco di Codevigo, Francesco Vessio -. Un atto vandalico e una violazione che andranno perseguiti".

"L'episodio della svastica a Codevigo non è una bravata ma un gesto di profonda ignoranza che offende la sensibilità di tutti – il commento del senatore Udc Antonio De Poli -. Si tratta di un atto vandalico simbolicamente molto forte che non può e non deve essere minimizzato. Quanto è accaduto va condannato senza alcun tipo di esitazione, anche e soprattutto per dare un segnale di educazione forte ai ragazzi e ai giovani".

