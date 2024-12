Prestigioso riconoscimento per Ugo Cappellacci, insignito oggi del “Cancer Policy Award”, omaggio al suo impegno nella promozione delle politiche di prevenzione e lotta contro il cancro.

Il premio è stato assegnato anche ad altre autorevoli figure istituzionali, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Vicepresidente della Camera On. Giorgio Mulè e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Nell’intervento di Cappellacci un pensiero speciale ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, così come all’importanza della prevenzione e del sostegno continuo: «Dedico questo riconoscimento ai pazienti che ce l’hanno fatta, a quelli che non ce l’hanno fatta e a quelli che stanno combattendo ora – le parole del presidente della Commissione Affari sociali della Camera – senza dimenticare le loro famiglie, che vivono questa battaglia con la stessa intensità. La politica deve e può fare di più: investire nella prevenzione, nella ricerca e nella collaborazione tra istituzioni e associazioni per combattere il cancro non è mai un costo, ma un investimento sulla vita e sul futuro di tutti noi».

«Il cammino è ancora lungo – ha aggiunto Cappellacci – ma i risultati ottenuti finora dimostrano che lavorare insieme, unendo politica, istituzioni, ricerca scientifica e associazioni dei pazienti, è la strada giusta per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’impatto di questa patologia».

