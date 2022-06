Sono 11 le misure cautelari che, dalle prime luci dell’alba, sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino.

Oltre 100 militari hanno messo in atto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nei confronti degli indagati in quanto sospettati di far parte di un’organizzazione criminale specializzata in truffe assicurative.

Gli inquirenti hanno esaminato la posizione di oltre 250 persone tra medici, avvocati, titolari di studi di infortunistica stradale.

