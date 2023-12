Stava facendo la consueta passeggiata pomeridiana in compagnia del suo labrador quando è stato investito da un’auto pirata. Il conducente, al posto di soccorrerlo, è sceso dal veicolo per un rapido controllo della situazione ed è scappato via, lasciandolo incosciente e sanguinante a bordo strada. È successo a Verano Brianza, nel Monzese. L’uomo, il 65enne Agostino Gualdi, è rimasto sul luogo dell’incidente a lungo, sino a che i soccorsi non sono giunti sul posto, guidati dal cane.

L’animale, ferito, aveva percorso tante volte quel tratto non lontano dalla superstrada per Monza. Così, pian piano, è riuscito a ritrovare la strada verso casa. Una volta arrivato a destinazione si è sdraiato nella cuccia. Lo ha trovato una parente della compagna dell’uomo. Viste le sue condizioni e il sangue su tutto il corpo è nato subito il sospetto che potesse essere successo qualcosa anche al padrone.

La donna – che conosceva il tragitto abituale di Gualdi – ha trovato l’uomo, con gravissime ferite in tutto il corpo. E ha dato l’allarme. Il 118, giunto sul posto, lo ha rianimato. Poi la corsa all’ospedale milanese di Niguarda. A preoccupare i medici sono non solo le tante fratture ma specialmente i due grossi ematomi alla testa, conseguenti a emorragie interne. Le sue condizioni di salute rimangono gravissime.

Sull’incidente stanno ora indagando i Carabinieri. I testimoni hanno riferito che l’auto ricercata, dopo l’impatto, si è fermata un momento. Il conducente sarebbe sceso dal veicolo e – dopo un controllo rapido – è ripartito verso Mariano Comense. Non era chiaro che si fosse trattato di un investimento, dunque i ricordi dei presenti non sono precisi e ci sono dettagli discordanti su colore del veicolo e targa. I militari stanno dunque cercando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, in modo da poter ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente al volante.

(Unioneonline/v.f.)

