Una donna di 31 anni, di origine albanese, è morta ieri sera dopo essere stata travolta da un'auto mentre camminava lungo il ciglio della Statale 16, a Rimini.

Come riporta la stampa locale era in compagnia di un'amica di 21 anni, di nazionalità indiana, rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale.

L'incidente è avvenuto alle 21.30 quando le due ragazze a piedi lungo un tratto di strada a scorrimento veloce e poco illuminato sono state travolte da una Volkswagen Tiguan, condotta da un uomo.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi.

I soccorsi per la 31enne si sono rivelati inutili.

